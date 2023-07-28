Подмосковье 28 июля 2023, 16:41 Кинопоказы и встречи с авторами мультфильмов организуют в библиотеках Подмосковья Министерство культуры и туризма МО

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Кинопоказы, выставки и встречи с авторами мультфильмов организовывают в библиотеках Московской области для детей, подростков и взрослых. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

В Центральной библиотеке в Лобне днем показывают кино для детей, а вечером — для взрослых. На этой неделе детскую киноленту посвятили сказкам и приключениям, а взрослая — фильмам Эльдара Рязанова и телепроектам с его участием.

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В Химкам ко Всемирному дню китов и дельфинов показали документальный фильм «Киты: стражи планеты». Все желающие смогли познакомиться с авторами мультфильма «Цедрик» Наташей Гном и Артуром Толстобровым.

В Долгопрудном организовали экспозицию «История кинематографа». По пятницам библиотека приглашает на кинопоказы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре.

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