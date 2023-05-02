Подмосковье 02 мая 2023, 15:24 Кинологический фестиваль прошел в Ногинске

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Кинологический фестиваль «Богородская весна» прошел в Ногинске. Мероприятие проводится уже более 20 лет подряд, а в этом году выставка собак стала национальной.

Участие в фестивале приняли более 300 собак со всей России. Среди них — опытные участники и щенки более 100 различных пород.

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Жюри оценивало экстерьер животных для дальнейшего разведения. Так, судья международной категории Яна Гаврилова отметила, что в Ногинск приехали собаки высокого класса, готовые к участию даже в международных выставках.

«Оценивается собака анатомически. Насколько она правильно движется, насколько она соответствует стандарту той породы, которую она представляет», — отметила руководитель клуба спортивного и служебного собаководства «Русь», организатор фестиваля Елена Большакова.

Победителем выставки стала среднеазиатская овчарка Юта. Для нее это не первое выступление. Ее хозяин Шамиль Абракимов занимается разведением и подготовкой собак уже 50 лет.

Следующая выставка животных пройдет в Ногинске 9 июля. Она закроет кинологический фестиваль «Богородская весна».

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