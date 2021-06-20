Торжественное открытие Всеармейского этапа международного кинологического конкурса «Верный друг — 2021» прошло в Учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил России в Дмитровском округе Московской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

К первому этапу присоединились 11 мужских и семь женских команд кинологов. Они представляют разные виды и рода ВС РФ, органы военного управления Минобороны. На конкурс вышли служебные собаки трех пород — немецкая и восточно-европейская овчарки, бельгийская овчарка малинуа.

С приветственным словом перед командами выступил главный судья конкурса — начальник управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны генерал-майор Владимир Головачев. Он пожелал всем удачи в конкурентной борьбе за победу в соревнованиях.

На полосе спецподготовки прошли показательные выступления по курсу дрессировки служебных собак. Победители соревнований представят ВС России на Армейских международных играх «АрМИ-2021» в августе.

В отборочных этапах конкурса свои навыки демонстрировали 47 команд и свыше 200 расчетов военных кинологов. Всеармейский кинологический конкурс «Верный друг» пройдет с 26 июня по 3 июля. В нем участвуют лучшие кинологи — победители окружных этапов видов и родов войск ВС РФ, команды из четырех военных округов, Северного флота, Воздушно-космических сил России, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск.

Для конкурсантов подготовили «дог биатлон» — индивидуальную гонку с двумя огневыми рубежами для стрельбы из мелкокалиберной винтовки, эстафету в командах из четырех участников с собаками на дистанцию 1,6 километра. Также им предстоит пройти «защитную службу» — задержание, досмотр и конвоирование нарушителя.

Более 3,5 тысячи собак несут войсковую службу в армии России.