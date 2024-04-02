02 апреля 2024, 15:43
Кинологи рассказали об особенностях подготовки собак-поводырей в Ступине
Педагог из ступинского техникума Наталья Гончарова стала участником круглого стола «Собаки-помощники — кинологические и социальные аспекты». Обсудили подготовку животных для реабилитации инвалидов.
Опытные кинологи рассказали об особенностях отбора и дрессуры собак-проводников для инвалидов по зрению и для лиц с диабетом.
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Пашкова Юлия, сама являющаяся инвалидом по зрению, поделилась опытом взаимодействия с обученной собакой Мирой.
«Собака-проводник является техническим средством реабилитации инвалида по зрению, поэтому на нее не распространяются те запреты и правила, которые придуманы для обычных животных», — уточнила Юля.
Главными героями круглого стала стали четвероногие гости, которые продемонстрировали навыки помощника.
1 апреля школьники из Волоколамского округа поучаствовали в празднике, посвященном Международному дню птиц. Старшеклассники подготовили театрализованное представление о жизни пернатых для младших школьников.
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