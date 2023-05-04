04 мая 2023, 16:32
Кинологи из Химок победили на профессиональном чемпионате Московской области
Чемпионат по многоборью среди кинологов, работающих на таможне прошел в Московской области. Первое место сразу в нескольких номинациях выиграла таможня аэропорта «Шереметьево», находящегося в Химках.
Соревнования продолжались три дня. Оценивалось послушание служебных собак и их навыки по поиску запрещенных веществ в транспорте, багаже и в помещениях.
Шереметьевская таможня победила в общекомандном зачете. Также в личном зачете кинолог аэропорта Анастасия Коршунова со служебной собакой по кличке Брауни стали первыми в дисциплине «Послушание» и в упражнении «Поиск наркотических средств и денежных знаков в легковых автомобилях».
Победителей наградили кубками и медалями, грамотами и дипломами.
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Таможня
Химки
Аэропорт Шереметьево
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