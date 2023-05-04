Подмосковье 04 мая 2023, 16:32 Кинологи из Химок победили на профессиональном чемпионате Московской области

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Чемпионат по многоборью среди кинологов, работающих на таможне прошел в Московской области. Первое место сразу в нескольких номинациях выиграла таможня аэропорта «Шереметьево», находящегося в Химках.

Соревнования продолжались три дня. Оценивалось послушание служебных собак и их навыки по поиску запрещенных веществ в транспорте, багаже и в помещениях.

Шереметьевская таможня победила в общекомандном зачете. Также в личном зачете кинолог аэропорта Анастасия Коршунова со служебной собакой по кличке Брауни стали первыми в дисциплине «Послушание» и в упражнении «Поиск наркотических средств и денежных знаков в легковых автомобилях».

Победителей наградили кубками и медалями, грамотами и дипломами.

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