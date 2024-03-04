Подмосковье 04 марта 2024, 14:45 Кинологи из Долгопрудного подали заявку на грант для установки памятника собакам-подрывникам Михаил Раскин

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Участники общественной-спортивной организации «X-легион» из Долгопрудного уже долгое время работают над проектом памятника собакам-истребителям танков. Память о подвиге животных поможет увековечить грант, заявку на который уже подали.

«Мы хотим увековечить память собак-подрывников, уничтоживших в годы Великой Отечественной войны 304 немецких танка. Это примерно две танковые дивизии Вермахта. Такие мемориалы есть в России, но конкретно в Подмосковье еще нет ни одного», — рассказал руководитель «X-легиона» Андрей Костромин.

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Кинологи говорят, что подвиг собак сыграл значительную роль в битве за Москву. Памятник отважным животным планируется установить рядом с музеем истории танка Т-34 в Шолохове. Там уже дали свое согласие.

«Мы обратились в Президентский фонд культурных инициатив. Нашей идее уже выразили поддержку Министерство обороны России, Министерство культуры Московской области, депутаты Московской областной думы», — рассказала разработчик проекта, кинолог Дарья Ильичева.

Заявка на грант ожидает рассмотрения.