Кинолог вынес пенсионерку из горящего дома в Красногорске

Частный деревянный дом загорелся в Красногорске. Кинолог Александр Игнатьев, который работал в здании напротив, вытащил из огня пенсионерку. Он наглотался дыма, но сознание не потерял и вынес женщину на улицу.

Кинологи увидели пожар, вызвали спасателей и пожарных и сами поспешили людям на помощь.

Источник фото: телеканал «360»

«Возгорание уже было сильным. Автовъезд вот так же был закрыт. То есть не было возможности в открытые ворота зайти. Вход тоже был, тоже был закрыт. И, соответственно, я здесь перепрыгнул — и в глубине я увидел хозяина участка. <…> Наглотался дыма, понимал, что если я сейчас не выйду, надышусь, то можно потерять сознание», — рассказал Игнатьев.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что из-за густого дыма в доме ничего не было видно: он шел на ощупь на голос женщины, которая звала на помощь. Кинолог спас пенсионерку за 10 минут, но она все равно успела получить ожоги более 30% тела.

Игнатьев подчеркнул, что у него такая работа, хотя он служит не в МЧС, а в полиции. Спаситель женщины уже 20 лет дрессирует собак для службы в полиции.