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    23 ноября 2020, 16:14

    Кинолог вынес пенсионерку из горящего дома в Красногорске

    Андрей Иванов, Мария Новикова, Мария Ицкова

    Частный деревянный дом загорелся в Красногорске. Кинолог Александр Игнатьев, который работал в здании напротив, вытащил из огня пенсионерку. Он наглотался дыма, но сознание не потерял и вынес женщину на улицу.

    Кинологи увидели пожар, вызвали спасателей и пожарных и сами поспешили людям на помощь.

    Кинолог вынес пенсионерку из горящего дома в Красногорске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Возгорание уже было сильным. Автовъезд вот так же был закрыт. То есть не было возможности в открытые ворота зайти. Вход тоже был, тоже был закрыт. И, соответственно, я здесь перепрыгнул — и в глубине я увидел хозяина участка. <…> Наглотался дыма, понимал, что если я сейчас не выйду, надышусь, то можно потерять сознание», — рассказал Игнатьев.

    Кинолог вынес пенсионерку из горящего дома в Красногорске | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Он добавил, что из-за густого дыма в доме ничего не было видно: он шел на ощупь на голос женщины, которая звала на помощь. Кинолог спас пенсионерку за 10 минут, но она все равно успела получить ожоги более 30% тела.

    Игнатьев подчеркнул, что у него такая работа, хотя он служит не в МЧС, а в полиции. Спаситель женщины уже 20 лет дрессирует собак для службы в полиции.