Кинокомиссия Подмосковья помогла со съемками 180 фильмов с начала года

Подмосковная кинокомиссия поддержала съемки почти 180 фильмов с января. Регион часто выбирают для новых проектов в этой сфере. Съемки продолжаются и сейчас.

Источник фото: Минкультуры Подмосковья

Это отметили в Министерстве культуры Московской области. В ведомстве рассказали, что для помощи с процессами создания фильмов создали кинокомиссию.

Она работает в формате «одного окна», предлагая консультации по организации, помощь с подбором локаций и не только.

Источник фото: Минкультуры Подмосковья

Кинокомиссия взаимодействует с администрациями городских округов Подмосковья и ведет переговоры.

Одна из картин, съемки которой проходили в Одинцове при содействии кинокомиссии, — „Портрет незнакомца“ Сергея Осипьяна Минкультуры Подмосковья.

Этот фильм вошел в конкурсную программу 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Источник фото: Минкультуры Подмосковья

Сейчас кинокомиссия Подмосковья поддерживает съемки трех фильмов. Площадки выбрали в Истре, Домодедове, Балашихе, Лобне и Дмитрове.