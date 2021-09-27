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    27 сентября 2021, 10:31

    Кинокомиссия Подмосковья помогла со съемками 180 фильмов с начала года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковная кинокомиссия поддержала съемки почти 180 фильмов с января. Регион часто выбирают для новых проектов в этой сфере. Съемки продолжаются и сейчас.

    Кинокомиссия Подмосковья помогла со съемками 180 фильмов с начала года | Изображение 1Источник фото: Минкультуры Подмосковья

    Это отметили в Министерстве культуры Московской области. В ведомстве рассказали, что для помощи с процессами создания фильмов создали кинокомиссию.

    Она работает в формате «одного окна», предлагая консультации по организации, помощь с подбором локаций и не только.

    Кинокомиссия Подмосковья помогла со съемками 180 фильмов с начала года | Изображение 2Источник фото: Минкультуры Подмосковья

    Кинокомиссия взаимодействует с администрациями городских округов Подмосковья и ведет переговоры.

    Одна из картин, съемки которой проходили в Одинцове при содействии кинокомиссии, — „Портрет незнакомца“ Сергея Осипьяна

    Минкультуры Подмосковья.

    Этот фильм вошел в конкурсную программу 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

    Кинокомиссия Подмосковья помогла со съемками 180 фильмов с начала года | Изображение 3Источник фото: Минкультуры Подмосковья

    Сейчас кинокомиссия Подмосковья поддерживает съемки трех фильмов. Площадки выбрали в Истре, Домодедове, Балашихе, Лобне и Дмитрове.