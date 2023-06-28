Подмосковье 28 июня 2023, 13:56 Кинокомиссия Подмосковья получила более 100 заявок на съемки фильмов с начала года

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Ежегодно в Подмосковье проходят съемки фильмов и сериалов. Только с начала года региональная кинокомиссия получила более 100 заявок. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В ведомстве сообщили, что сейчас съемки проходят в Одинцове, Ленинском округе, Красногорске, Королеве, Химках, Балашихе и Подольске.

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Так, сейчас народный артист России Юрий Стоянов участвует в съемках криминальной комедии «Артист». Работа проходит в Одинцове и Ленинском округе. Также в Подмосковье сейчас снимают многосерийный фильм «Некрасивая подружка» и детектив «Тверская. Любой ценой». Съемки мелодрамы «Провинциальный детектив» уже завершились в Московской области.

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