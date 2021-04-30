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    30 апреля 2021, 23:30

    Кинофестиваль «17 мгновений» пройдет в Павловском Посаде в пятый раз

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    26 мая в Павловском Посаде откроется V Международный кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова. Мероприятие традиционно проходит на родине народного артиста. Фестиваль будет организован при поддержке ГАУ «Мособлкино», администрации Павловского Посада и Минкультуры Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Кинофестиваль «17 мгновений» пройдет в Павловском Посаде в пятый раз

    Для меня одна из главных задач фестиваля — это транслировать традиции, ценности и позитив, которые несет творчество моего отца: во всех мероприятиях, в фильмах, концертах, мастер-классах и, прежде всего, в атмосфере нашего фестиваля

    Анна Тихоноваактриса и продюсер, президент фестиваля
    Кинофестиваль «17 мгновений» пройдет в Павловском Посаде в пятый раз | Изображение 1

    Традиционно на фестивале состоится два конкурса — полнометражных игровых фильмов и телевизионных сериалов. Жюри возглавит народная артистка России Ольга Остроумова. Членами жюри в этом году станут народный артист России Аристарх Ливанов, кинорежиссер Георгий Шенгелия, актер Петер Зековица, кинообозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина.

    Кинофестиваль «17 мгновений» пройдет в Павловском Посаде в пятый раз | Изображение 2

    В конкурсе полнометражных игровых фильмов заявлено 12 картин, в конкурсе сериалов 12 киносериалов, показанных на телевизионных экранах и онлайн платформах в 20020-2021 годах. Кроме конкурсных показов, в программе фестиваля — много внеконкурсных показов и ретроспектив.

    Кинофестиваль «17 мгновений» пройдет в Павловском Посаде в пятый раз | Изображение 3

    К 80-летию Битвы под Москвой собрана программа военных картин, а также отдельно программа фильмов киностудии им. Горького, состоятся и другие яркие кинособытия. Также для зрителей большую программу внеконкурсных фильмов подготовило «Мособлкино», задействовав уличные площадки — «Кинопарк» и «Кинопаркинг».

    Кинофестиваль «17 мгновений» пройдет в Павловском Посаде в пятый раз | Изображение 4

    В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, встречи с создателями фильмов и гала-концерты на торжественных церемониях открытия и закрытия. Фестиваль продлится в Павловском Посаде с 26 по 30 мая.