Кинофестиваль «17 мгновений» пройдет в Павловском Посаде в пятый раз

26 мая в Павловском Посаде откроется V Международный кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова. Мероприятие традиционно проходит на родине народного артиста. Фестиваль будет организован при поддержке ГАУ «Мособлкино», администрации Павловского Посада и Минкультуры Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Для меня одна из главных задач фестиваля — это транслировать традиции, ценности и позитив, которые несет творчество моего отца: во всех мероприятиях, в фильмах, концертах, мастер-классах и, прежде всего, в атмосфере нашего фестиваля Анна Тихонова актриса и продюсер, президент фестиваля

Традиционно на фестивале состоится два конкурса — полнометражных игровых фильмов и телевизионных сериалов. Жюри возглавит народная артистка России Ольга Остроумова. Членами жюри в этом году станут народный артист России Аристарх Ливанов, кинорежиссер Георгий Шенгелия, актер Петер Зековица, кинообозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина.

В конкурсе полнометражных игровых фильмов заявлено 12 картин, в конкурсе сериалов 12 киносериалов, показанных на телевизионных экранах и онлайн платформах в 20020-2021 годах. Кроме конкурсных показов, в программе фестиваля — много внеконкурсных показов и ретроспектив.

К 80-летию Битвы под Москвой собрана программа военных картин, а также отдельно программа фильмов киностудии им. Горького, состоятся и другие яркие кинособытия. Также для зрителей большую программу внеконкурсных фильмов подготовило «Мособлкино», задействовав уличные площадки — «Кинопарк» и «Кинопаркинг».

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, встречи с создателями фильмов и гала-концерты на торжественных церемониях открытия и закрытия. Фестиваль продлится в Павловском Посаде с 26 по 30 мая.