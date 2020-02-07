Зарубежные фильмы и конкурс сериалов. Кинофестиваль «17 мгновений» открыли в Подмосковье

Международный кинофестиваль «17 мгновений» открылся в Павловском Посаде. Проходит он в доме-музее Вячеслава Тихонова.

Под барабанный бой открыли международный кинофестиваль «17 мгновений». По красной дорожке прошли его главные герои — звезды кино и эстрады, известные режиссеры и сценаристы.

Специальным гостем фестиваля стал легендарный актер Гойко Митич. Всемирную известность он приобрел после выхода картины «Чингачгук — большой змей». А в Советском Союзе и Восточной Европе стал настоящей суперзвездой. Актер сожалеет, что не успел познакомиться с Вячеславом Тихоновым.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас я нахожусь в его доме. Это великолепно. Это хорошо, что так делают, что люди уважают его. Молодым останется, что он сделал, никто не сможет забрать. Это останется», — поделился Митич.

Павловский Посад — родина Вячеслава Тихонова. Несколько лет назад здесь открылся дом-музей его памяти, где собраны не только личные вещи, но и все фильмы с участием актера. А вот идея фестиваля родилась не сразу.

«Сначала она в моей голове была в виде премии. Наверное, надо было сделать премию моего отца. Но так сложилось, что именно она проросла в виде фестиваля», — рассказала Анна Тихонова, президент фестиваля и дочь Вячеслава Тихонова.

В прошлом году мероприятие посетили около семи тысяч человек. Жители города любят и помнят Вячеслава Васильевича, а потому с большим трепетом относятся к фестивалю его памяти.

Источник фото: телеканал «360»

«Для нашего города Тихонов — звезда мировой величины. Не каждый город может похвастаться наличием такого актера великого. Мы очень гордимся, что мы его земляки и, конечно, всегда приходим на фестиваль», — отметила местная жительница Галина Андронова.

На фестивале традиционно пройдут два конкурса: киносериалов и полнометражных фильмов. Также в программе «17 мгновений» ретроспективы, спецпоказы. А вне конкурса гостям покажут фильмы студии Disney: «Счастье — это…», «Счастье — это… Часть 2» и «Последний богатырь».

Источник фото: телеканал «360»

«С таким количеством кино, которое снимается в Подмосковье, мы, наверное, первый регион, который по съемкам кино лидирует», — отметила министр культуры региона Елена Харламова.

Итоги международного кинофестиваля «17 мгновений» подведут уже 10 февраля.