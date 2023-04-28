Подмосковье 28 апреля 2023, 12:32 Кинофестиваль «17 мгновений…» начался в Подмосковье Алёна Притула

Читать 360tv в

Состоялось торжественное открытие Седьмого кинофестиваля «17 мгновений…» в Павловском Посаде. Мероприятие посвятили народному артисту СССР Вячеславу Тихонову и 50-летию с момента премьеры на экранах многосерийной военной драмы «Семнадцать мгновений весны».

На церемонии открытия фестиваля прошла концертная программа с участием известных артистов. Исполнители представили публике песни из кинофильмов, где играл Вячеслав Васильевич. Мероприятие провели актеры театра и кино Екатерина Волкова и Петр Баранчеев.

Реклама

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов вручил почетную грамоту дочери народного артиста и президенту кинофестиваля Анне Тихоновой. Также глава ведомства передал поздравления от губернатора региона Андрея Воробьева.

«Думаю, Вячеслав Васильевич был бы очень рад, что мы опять собрались, что труд всей его жизни не прошел даром, а как-то откликается в душах людей, продолжает быть нужным», — рассказала Тихонова.

Среди гостей церемонии был актер и кинорежиссер Станислав Любшин. Артиста объявили первым лауреатом фестиваля в номинации «Кумир поколений».

Организаторы анонсировали конкурсную программу, где на награды будут претендовать порядка 20 фильмов и сериалов. Также в рамках мероприятия пройдут различные мастер-классы, соревнования и музыкальные концерты. Торжественное закрытие кинофестиваля состоится 30 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».