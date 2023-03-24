Подмосковье 24 марта 2023, 14:45 Киностудия «Звезда» откроет склад декораций в Красногорске

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Склад декораций с цехом откроется в селе Ильинское под Красногорском. Он будет сдаваться в аренду вместе со съемочным павильоном.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, застройщиком и владельцем объекта стала киностудия «Звезда». На складе будут хранить мягкие, скатанные, объемные и станковые декорации, костюмерный реквизит и многое другое. В специальном цеху изделия будут собирать, подкрашивать и подшивать.

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