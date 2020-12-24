Кино будут показывать на катке в Реутове

В Центральном городском парке Реутова работает каток. С 25 декабря там будут показывать известные фильмы. Первая картина, которую увидят гости катка, — «Морозко».

Теперь жители Реутов во время катания на катке смогут смотреть любимые фильмы. Бесплатные киносеансы будут проходить с 25 декабря. В первый день работы кинокатка зрителям покажут музыкальную сказку режиссера Александра Роу «Морозко».

Еще один кинокаток работает в парке «Пехорка» города Балашиха. Ближайший кинопоказ состоится 26 декабря.

«Кинокаток» — это проект, созданный ГАУ МО «Мособлкино» при поддержке Министерства культуры Московской области. Проект запустили, чтобы создать праздничное настроение у посетителей парков и катков.