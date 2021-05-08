Километры Победы. Чеховские автолюбители устроили пробег в честь 9 Мая

В подмосковном Чехове любители ретроавтомобилей устроили пробег в честь Дня Победы. По дорогам городского округа проехали 15 раритетных машин и три мотоцикла в цветах российского триколора.

Участники пробега по пути делали остановки на местах сражений и у мемориалов, чтобы возложить цветы и почтить память тех, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны. Они проехали 76 километров — в честь 76-летия Победы.

Подобные пробеги в Чехове устраивают не первый год. Но этот стал особенным — накануне Дня Победы у участников совсем другие чувства и эмоции.

«Это особенный выезд, и даже несмотря на такую погоду, удалось собрать более 15 единиц самой разной техники: и советской, и американской, и немецкой трофейной», — рассказал организатор пробега Роман Хромов.

Источник: «ВКонтакте», страница главы городского округа Чехов Григория Артамонова

Но автопробегом все не ограничилось. Его участники еще посадили деревья, также 76 штук — в память о годах, прошедших со дня окончания войны. Березы и дубы будут расти в деревне Леоново, где завершился автопробег. Это стало частью акции «Лес Победы».

«Мы поклонились сегодня ветеранам, проехали памятные места по пути и завершаем „Лесом Победы“. Каждое деревце, которое здесь будет посажено, будет напоминать нам о героях войны», — сказал советник губернатора Московской области Александр Коган.