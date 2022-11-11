11 ноября 2022, 09:46
Киберволк стал талисманом государственной IT-компании Подмосковья
Киберволк по имени Фич стал талисманом государственной IT-компании Подмосковья MAXIMUM. Его дизайн был выбран на конкурсе, где каждый желающий мог предложить свой вариант изображения персонажа.
Имя киберволка происходит от слова «фича». На сленге программистов это дополнительная функция с выдающейся особенностью. Директор компании Александр Степанов рассказал, что Фич — это современный сотрудник государственной IT-компании. Он образован, дружелюбен и вовремя выполняет рабочие задачи.
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«Одной из главных задач Фича является популяризация услуг и сервисов Подмосковья. Он знает все о создании кода, продукте и управлении проектами», — добавил он.
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IT-компания MAXIMUM — это подведомственное учреждение Мингосуправления Подмосковья. Там работают над цифровыми проектами для жителей региона в разных сферах — от медицины до спорта.
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