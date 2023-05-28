Подмосковье 28 мая 2023, 02:24 Киберспортивный турнир по игре Counter Strike прошел в Химках

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Финальный этап киберспортивного турнира «Битва школ» по игре Counter-Strike: Global Offensive состоялся в компьютерном клубе Colizeum. За победу боролись четыре команды — представители местных учебных заведений. Для болельщиков организовали специальные зоны и прямую трансляцию матчей.

Соревнования стартовали 2 мая. Первая часть турнира прошла дистанционно, всего участие приняли 190 школьников в 32 командах. По итогам упорной борьбы обладателем кубка стал коллектив Aquiver из Аэрокосмического лицея. Второе место заняли представители школы № 11, а бронзу между собой разделили лицей № 12 и школа «Лига первых».

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«Провести турнир по киберспорту предложили сами химкинские школьники на одной из встреч с нашим Управлением по молодежной политике. Мы эту инициативу, конечно, поддержали», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Первый в истории города официальный киберспортивный турнир прошел в рамках проекта «Мы Первые». Соревнование организовало Управление молодежной политики и территориального развития при поддержке администрации и главы городского округа.

«Химки могут стать столицей киберспорта всей России. Это огромная возможность для молодежи попробовать себя в чем-то. Потому что не у каждого есть данные для физического спорта. И киберспорт открывает возможности для каждого человека», — подчеркнул организатор турниров Александр Степанов.

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