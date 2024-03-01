Подмосковье 01 марта 2024, 15:15 Киберспортивный турнир «Битва школ 2.0» пройдет в Химках в марте Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Второй сезон киберспортивных состязаний «Битва школ 2.0» по игре Counter-Strike: Global Offensive пройдет в Химках. Открытие турнира запланировано на 18 марта, регистрация команд начнется 4 марта.

Участие в «Битве школ» примут более 190 ребят. В каждой из 32 команд будет по шесть человек: капитан, четыре игрока основного состава и один — запасной. В финал войдут четыре лучшие команды. Они будут бороться за главный приз на очном поединке.

Реклама

«После первого турнира мы убедились в том, что киберспорт вызывает колоссальный интерес среди химкинских школьников. Наша задача — создать условия для ребят, чтобы они могли проявить себя в этом новом направлении спорта. Участие в таких соревнованиях помогает развивать у детей такие важные навыки, как командная работа, тактическое мышление и стратегическое планирование», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Первый киберспортивный турнир «Битва школ» состоялся в Химках в мае 2023 года. Там выступили 192 игрока из 23 школ округа. Победителем стала команда из Аэрокосмического лицея № 13. Организатором соревнований выступило Управление молодежной политики и территориального развития Администрации Химок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».