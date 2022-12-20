Подмосковье 20 декабря 2022, 17:05 Киберклуб открылся в досуговом кластере «Про молодежь» в Ногинске

Читать 360tv в

Киберклуб «Новый Богородск» начал работу в центре «Про молодежь». Его запуск отметили игровыми турнирами по CS GO и FIFA. Открытие новой площадки в Ногинске поддержал глава городского округа Игорь Сухин.

Реклама

Пространство игрового клуба оформили в стиле киберпанк — темные и неоновые оттенки, подсветки, цифровые табло, тематически арты на стенах. Площадь 80 квадратных метров условно разделили на две зоны — для любителей компьютеров и для фанатов консолей.

Играть здесь можно бесплатно, а с теми, кто хочет серьезно заниматься киберспортом, будет работать специалист.

«Мы будем проводить и ежемесячные турниры по различным дисциплинам. Поэтому ребята будут оттачивать здесь свои навыки. Главная перспектива — при молодежном центре сделать свою команду, которая будет участвовать в областных, возможно, даже во всероссийских соревнованиях», — рассказал директор центра «Про молодежь» Владислав Рязанов.

Открыть новое киберпространство помог депутат Госдумы и руководитель рабочей группы по развитию киберспорта в России Амир Хамитов. С первых дней создание клуба также сопровождал замглавы округа Константин Бакшеев. Организаторы считают, что киберспорт помогает в социализации, развивает аналитическое мышление, умение работать в команде и справляться со стрессовыми ситуациями.

«Киберспорт — важная часть будущего. Это один из ключевых этапов социализации ребенка. Все навыки и качества, которые возникают у начинающего киберспортсмена, обязательно пригодятся ему в дальнейшей жизни. Мир становится все более цифровым, и детям нужно помогать в нем существовать. Киберклубы именно для этого и нужны», — отметил глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».