«Мы никуда не уйдем». Напитки из Черноголовки заменили западную газировку в KFC и Burger King

Сети ресторанов быстрого питания KFC и Burger King включили в свое меню напитки из Черноголовки, заменившие прохладительные напитки западных брендов, отказавшихся от дальнейшей работы в России. Как заявила в беседе с «360» генеральный директор ООО «УК „Черноголовка“» Наталия Сахнина, продукция ее компании никуда не уйдет и останется с российским потребителем навсегда.

Она подчеркнула, что напитки из Черноголовки появятся во всех точках KFC и Burger King по всей России.

«Оставшись без напитков, они почувствовали угрозу своему ключевому бизнесу. Одним из главных наших достоинств является не только то, что мы натуральные и природные, а то, что мы настоящие и абсолютно надежные. Мы оказались рядом с ними в сложном для них периоде и максимально быстро адаптировались к имеющейся ситуации и помогли им этот бизнес поддержать», — отметила Сахнина.

Глава компании отметила, что в Burger King идет поставка специальных сиропов, которые заливают в специальные краны самообслуживания клиентов. Качество российской продукции оказалось даже лучше, чем иностранной.

«Мы запустили „Черноголовка Cola“, это продукт, который в слепой дегустации победил основных международных конкурентов», — напомнила Сахнина.

Генеральный директор подчеркнула, что компания увеличила свое производство, но не только из-за появления новых крупных клиентов, а чтобы в целом удовлетворить потребности потребителей после ухода иностранных брендов.

«Мощности выше, чем планировали. Мы поставили несколько новых линий в этом году, но у нас есть партнеры, которые нас поддерживает. У нас достаточно большая отрасль напитков, поэтому все вместе мы закроем все что угодно», — добавила руководитель ООО «УК „Черноголовка“».

При этом она отметила, что проблемы пока еще остаются. В частности, разрушена вся международная логистика, но российский бизнес всегда находит ответ на сложные вызовы.

«Мы ищем варианты каждый день. Как нормальной российской компании, нам уходить некуда, поэтому мы ищем выходы. Я хочу, чтобы потребитель понял — мы здесь навсегда, мы никуда не уйдем. Если он будет есть в Burger King или KFC, мы всегда будем рядом», — подытожила Наталия Сахнина.