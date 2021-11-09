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    09 ноября 2021, 15:10

    Кешбэк за путевки в детские лагеря получили более 5 тысяч родителей Подмосковья

    Более 5 тысяч родителей Подмосковья вернули до 50% цены путевки в детские лагеря

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Более пяти тысяч родителей Подмосковья получили кешбэк за путевки в детские лагеря. Они вернули до 50% стоимости.

    Кешбэк за путевки в детские лагеря получили более 5 тысяч родителей Подмосковья | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что кешбэк родителям возвращали по президентской программе.

    Сначала льгота распространялась лишь в период с 25 мая, а затем Подмосковье стало возвращать кешбэк и за купленные до этой даты путевки.

    Родители могли подать заявление электронно, через госуслуги, а кешбэк возвращался им на карту системы „Мир“

    Ирина Каклюгина.

    Ребята побывали в детских лагерях Московской области, Крыма и Краснодарского края.

    К началу октября в оздоровительных лагерях отдохнули свыше 448 тысяч детей из Подмосковья.