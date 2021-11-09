Кешбэк за путевки в детские лагеря получили более 5 тысяч родителей Подмосковья

Более пяти тысяч родителей Подмосковья получили кешбэк за путевки в детские лагеря. Они вернули до 50% стоимости.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что кешбэк родителям возвращали по президентской программе.

Сначала льгота распространялась лишь в период с 25 мая, а затем Подмосковье стало возвращать кешбэк и за купленные до этой даты путевки.

Родители могли подать заявление электронно, через госуслуги, а кешбэк возвращался им на карту системы „Мир“ Ирина Каклюгина.

Ребята побывали в детских лагерях Московской области, Крыма и Краснодарского края.

К началу октября в оздоровительных лагерях отдохнули свыше 448 тысяч детей из Подмосковья.