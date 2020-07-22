Кэшбэк за путешествие получат туристы, выбравшие Подмосковье для осеннего отпуска

Вернуть часть денег за путешествие по Московской области смогут туристы, которые купят путевки с 1 октября по 20 декабря этого года.

Сумма кэшбэка составит от пяти до 15 тысяч рублей. Размер будет зависеть от стоимости тура.

Всего в акции примут участие 55 регионов. В 44 из них часть денег за тур вернут за путевки с 15 августа по 20 декабря. Еще 11 регионов примут участие в акции с 1 октября по 20 декабря.

Подмосковье вошло во вторую группу. Это связано с тем, что спрос на туры по региону летом достаточно высокий.

«Московская область вошла во вторую группу. Это связано с тем, что летом спрос на отдых в Подмосковье достаточно высокий. А вот в осенне-зимний период несколько снижается. И такой вид поддержки действительно для многих туристов станет значимым. А мы, в свою очередь, таким образом сделаем еще один дополнительный шаг по развитию внутреннего туризма», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Московский регион находится в числе лидеров по развитости внутреннего туризма. За прошлый год в Подмосковье приехали более 22 миллионов человек.

«Идея по привлечению туристов в так называемый нетуристический сезон с помощью кэшбэка хорошая. У нас всегда есть что посмотреть и чем заняться в любое время года. На территории области более 5700 объектов культурного наследия, порядка 320 усадеб, тысячи церквей и монастырей. Кроме того, постоянно совершенствуются сезонные туристические программы, развивается гостиничная отрасль», — уточнила член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Линара Самединова.

Чтобы вернуть часть денег за тур, нужно соблюсти несколько правил. Во-первых, тур должен включать перевозку и проживание в отеле с классификацией. Продлиться путешествие должно не меньше пяти дней. Стоить тур должен не меньше 25 тысяч рублей.