Подмосковье стало возвращать кешбэк за купленные до 25 мая путевки в лагерь

Возможность вернуть кешбэк за оформленные до 25 мая путевки в детские лагеря появилась в Подмосковье. Эта льгота прежде действовала лишь в период, следующий за указанным числом.

Это отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

«Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь на летние смены в этом году, но до старта программы детского туристического кешбэка, то есть до 25 мая, смогут уже сегодня подать заявление на портале госуслуг для возмещения 50% от уплаченной суммы», — подчеркнула она.

Вернуть можно будет не более 20 тысяч рублей.

Для оформления у родителей на руках должны быть договор, чек оплаты или другой документ, подтверждающий оплату, и отрывной талон из лагеря к путевке Ирина Каклюгина.

Кешбэк вернут в том случае, если поездку оплачивали по карте «Мир», зарегистрированной в программе лояльности.

«Кроме того, сам лагерь тоже должен участвовать в программе кешбэка. Если все эти условия выполнены, в течение пяти дней на карту „Мир“ автоматически переведут деньги», — рассказала Каклюгина.

По решению президента все родители, отправляющие детей в летний лагерь, смогут вернуть половину от стоимости путевки. Это возможно до 1 сентября. Родители смогут выбрать путевку на портале мирпутешествий.рф и получить кешбэк.