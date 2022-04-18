Кешбэк за детский отдых в Подмосковье составит 50%

Родители, отправляющие детей в летние оздоровительные лагеря Подмосковья, смогут получить кешбэк в размере 50% от стоимости путевки. При этом сумма кешбэка не может превышать 20000 рублей.

Чтобы получить кешбэк необходимо приобрести путевку в детский лагерь на портале мирпутешествий.рф и оплатить ее картой «МИР». Данная мера поддержки реализуется в России по поручению президента второй год подряд.

«Важно информировать, чтобы максимальное количество наших жителей воспользовалось этой мерой, — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. — Это хорошее подспорье, особенно если в семье несколько детей».

Выбрать летний детский лагерь в Московской легко и удобно через портал «Детский отдых в Подмосковье». Здесь доступны на выбор 114 лагерей по разным направлениям, тематикам, возрасту и стоимости путевок. Также на портале родители могут ознакомиться с полезными статьями о детском отдыхе, меню и программой досуга в лагере, узнать информацию о вожатых и многое другое», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в каждой смене в этом году отдохнет более 25,5 тысяч детей, а первая смена стартует уже 25 мая.

Главное условие, чтобы получить кешбэк — купить путевку с 31 марта и отправить ребенка на отдых с 1 мая по 30 сентября. Лагерь должен находиться на территории Российской Федерации. Кроме того необходимо зарегистрировать платежную карту «Мир» на сайте.

Отдохнуть летом в Подмосковье могут около полутора миллионов детей в возрасте до 17 лет. На территории региона 114 оздоровительных лагерей, одновременно они способны принять около 26 тысяч ребят. Средняя цена путевки за три недели — 54 тысячи рублей.

Уже определены общие даты проведения всех четырех летних смен в лагерях. Первая — с 25 мая по 14 июня, вторая — с 17 июня по 7 июля, третья — с 10 по 30 июля, четвертая — со 2 по 22 августа.

Для удобства родителей в Подмосковье создан региональный портал, где размещена информация по всем лагерям.