Керамические маски с глазами врачей из красной зоны выставили в Подмосковье

Художники из Италии и России расписали керамические маски в благодарность врачам. На каждой из них — глаза медиков, которые работали в красной зоне. Маски выставили в Гжельском государственном университете.

Выставка, посвященная врачам из красной зоны, открылась в Гжельском государственном университете. Экспонатами стали сто керамических масок, на которых изображены глаза медиков. Экспозиция называется «Голос взгляда», потому что, когда все лицо закрыто маской, красноречивей всего говорят глаза.

«Решила одну маску изобразить с плачущими глазами, чтобы показать всю тяжесть, боль, которую испытывают врачи, помогая нам, больным», — рассказала Елена Булойчик, художник, преподаватель.

Первую подобную выставку открыли в Милане в сентябре прошлого года. Совместный проект двух стран символичен — Россия первой пришла на помощь Италии в первую волну ковида.

«Они вышли ко мне с предложением сделать совместное дерево, которое будет состоять из масок. Они изготовили форму масок, она единая, и прислали ее сюда, в Россию», — отметила Галина Голинкова, директор ТУ «Гжельское».

На гжельском предприятии по итальянскому шаблону сделали копии. Затем подключились художники.

«Порядка 30 наших художников, и 30 масок прибыло из Италии. Желающих было очень много, и мы давали по одной маске в руки», — уточнил Денис Сомов, исполняющий обязанности ректора Гжельского государственного университета.

Авторы проекта мечтают сделать постаменты с масками в больницах.