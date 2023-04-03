Подмосковье 03 апреля 2023, 03:32 Керамическая мануфактура из Раменского получила заказ для европейского отеля Телеканал «360»

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Один из европейских отелей сделал заказ у подмосковной керамической мануфактуры. Она расположена на территории в 1000 квадратных квадратов в Раменском. Здесь производят 350 видов разных изделий — от тарелок до оригинальной бижутерии. Эту продукцию заказывают по всей России и за рубежом.

На предприятии трудятся 30 человек. У каждого из них свои обязанности суть которых в том, чтобы серый кусок глины превратился в произведение искусства.

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«У нас есть бренд-шеф художник, который делает заготовки и формы из гипса. И мы делаем нож, который повторяет форму модели. И с помощью ножа формируется изделие. Все это делается вручную», — рассказала генеральный директор мануфактуры Людмила Звягина.

Таким образом, каждое изделие получается индивидуальным, на это влияют срез и разная сила рук в каждом движении. По словам керамистов, от настроения очень сильно зависит, какой получится тарелка или кружка.

Сейчас гончары трудятся над изготовлением ваз и кувшинов по заказу известного отеля из Европы. Большим спросом пользуются стаканы с русской матрешкой, самоваром и балалайкой с символами России. Также здесь работает цех по изготовлению бижутерии, который открылся во время пандемии.