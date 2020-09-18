Кедры в честь авиаторов Великой Отечественной войны высадили в Монине

В Центральном музее военно-воздушных сил в Монине появилась аллея героев-авиаторов. В год 75-летия Победы высадили 45 именных кедров.

Сегодня это метровые стволы, которые будут хранить память героев веками. Каждое дерево теперь с историей, ведь сажали — родственники и потомки великих летчиков.

Семья Чесноковых сажала кедр в полном составе. Три дочери, внук летчика и его жена приехали из Москвы, чтобы увековечить память командира авиаэскадрильи Павла Чеснокова.

«Для всех потомков наших останется на века. И вырастет гигантский кедр, жалко, конечно, что никто не дожил до этих дней, но мы все помним, чтим», — сказала Татьяна Чеснокова, жена внука летчика Павла Чеснокова.

Если раньше здесь была кузница подготовки военных авиаторов, теперь — их именная аллея. Саженцам по 12 лет, а впереди — века памяти.

Торжественное открытие аллеи состоялось 18 сентября.

Активисты и волонтеры некоммерческой организации «Международный кедровый форум» приняли участие в посадке, помогая организационно, а также привлекая зеленых меценатов.

Сажать деревья приехали и из руководства Минобороны России, представители администрации Московской области, Щелковского района.

К высадке присоединились юные патриоты: кадеты авиационной школы имени А. В. Покрышкина, юнармейцы, школьники Монинской средней школы.