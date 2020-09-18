Кедры в честь авиаторов Великой Отечественной войны высадили в Монине
Сегодня это метровые стволы, которые будут хранить память героев веками. Каждое дерево теперь с историей, ведь сажали — родственники и потомки великих летчиков.
Семья Чесноковых сажала кедр в полном составе. Три дочери, внук летчика и его жена приехали из Москвы, чтобы увековечить память командира авиаэскадрильи Павла Чеснокова.
«Для всех потомков наших останется на века. И вырастет гигантский кедр, жалко, конечно, что никто не дожил до этих дней, но мы все помним, чтим», — сказала Татьяна Чеснокова, жена внука летчика Павла Чеснокова.
Если раньше здесь была кузница подготовки военных авиаторов, теперь — их именная аллея. Саженцам по 12 лет, а впереди — века памяти.
Торжественное открытие аллеи состоялось 18 сентября.
Активисты и волонтеры некоммерческой организации «Международный кедровый форум» приняли участие в посадке, помогая организационно, а также привлекая зеленых меценатов.
Сажать деревья приехали и из руководства Минобороны России, представители администрации Московской области, Щелковского района.
К высадке присоединились юные патриоты: кадеты авиационной школы имени А. В. Покрышкина, юнармейцы, школьники Монинской средней школы.