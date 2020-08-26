Кешбэк за путешествия в Подмосковье вернут по карте «Мир». Забронировать туры надо до 28 августа

Сначала необходимо оформить карту национальной платежной системы «Мир». Вторым шагом станет регистрация в программе лояльности на портале мирпутешествий.рф.

Это займет не больше трех минут. Следующая задача — выбрать тур или способ проживания от четырех ночей на сумму не менее 25 тысяч рублей.

Число туристов не ограничено. По карте «Мир» надо оплатить до 28 августа всю стоимость туристического пакета на сайте вашего отеля или оператора. За пять рабочих дней после транзакции на ту же карту вернут деньги.

Это пять тысяч рублей за туры стоимостью до 50 тысяч, десять — за туры до 75 тысяч и 15 — за туры от 75 тысяч. При этом поездка или проживание должны завершиться не позднее 31 декабря.

Ранее порядка 700 туроператоров и свыше трех тысяч отельеров разработали сотни тысяч новых предложений для путешествий россиян по всей стране. В программе по возврату денег за туры участвуют десятки представителей Подмосковья.

Подробности доступны на сайте мирпутешествий.рф. Субсидия за отдых — это проект Федерального агентства по туризму.

Благодаря этому, все желающие смогут выгодно путешествовать по стране в 2020 году. Возврат средств за туры доступен каждому жителю России.