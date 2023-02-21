Подмосковье 21 февраля 2023, 15:54 «Каждый внесет лепту». Воробьев рассказал, как в Подмосковье будут выполнять поручения президента Губернатор Подмосковья рассказал об основных задачах по итогам послания президента

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Президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию много говорил о необходимости консолидировать работу всех уровней власти для победы, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью каналу «Россия 24». Максимально важна поддержка семей, и власти региона делают для этого все, подчеркнул он.

«Все ждали обращения президента, это всегда важно. Это магистральные линии, особенно в такой сложный момент для нашей страны. Поэтому многое было сказано о консолидации всех уровней власти, нашей общей задаче — победить. Для этого каждый на своем месте должен вносить лепту. Важны и экономика, и социальная сфера, но особенно важна поддержка семей и территорий, которые сейчас находятся в крайне тяжелом положении», — заявил Андрей Воробьев.

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Власти региона активно работают с семьями бойцов СВО, оказывают максимальную поддержку, не останавливая «все то, что важно для жизни в Подмосковье», добавил глава Московской области.

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Силами Подмосковья удалось восстановить более 120 объектов в Донбассе. Президентская программа подразумевает активное восстановление инфраструктуры, которая помогает людям «ходить, передвигаться, лечиться, учиться», заметил губернатор Воробьев.

«Люди оказались в беде, вы все сами видели. <…> Мы свой посильный вклад сделали и продолжаем взаимодействовать с ДНР и ЛНР. Особняком стоит Мариуполь. Работа будет продолжена», — сообщил он.

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием Федеральному собранию. Он поблагодарил губернаторов за поддержку семей участников СВО.