Подмосковье 11 сентября 2023, 09:54 «Каждый видит изменения». Председатель Мособлдумы — о победе Андрея Воробьева на выборах Председатель Мособлдумы рассказал об изменениях в Подмосковье при Воробьеве Пресс-служба Московской областной думы

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По предварительным данным Центризбиркома, победу на выборах в Подмосковье одержал одержал Андрей Воробьев, за которого проголосовали около 83% избирателей. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, за время его работы каждый житель заметил изменения в городах.

Брынцалов напомнил, что во время работы Андрея Воробьева в качестве губернатора в Подмосковье были построены сотни школ, детских садов, поликлиник, обновлены тысячи дворов, подъездов и домов.

Андрей Воробьев всегда говорит: «Житель — главный». Именно от инициатив и наказов наших жителей начинаются все преобразования, будь то строительство крупного инфраструктурного объекта или установка детской площадки во дворе. Игорь Брынцалов

Брынцалов добавил, что во время избирательной кампании Воробьев провел много встреч с активными жителями, старостами и трудовыми коллективами. Он собрал тысячи наказов, которые войдут в Народную программу партии.

«Речь идет как о создании благоприятных условий в городах, так и о введении дополнительных мер поддержки. Сейчас Народная программа будет дополнена, и, как и прежде, вся большая команда Андрея Воробьева будет работать над реализацией каждого», — сказал он.

По данным Центризбиркома, Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов на выборах. Второе место с результатом 6,37% занял представитель КПРФ Александр Наумов. На третьем — кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с итогом 4,82%. Четвертое место занял представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Никитин, набравший 4,06% голосов.

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