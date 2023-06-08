Подмосковье 08 июня 2023, 13:48 «Каждый почувствовал перемены». Главный педиатр Подмосковья Одинаева — о развитии медицины при губернаторе Воробьеве Глава НИКИ детства Одинаева рассказала о развитии медицины в Подмосковье

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Главный педиатр Подмосковья, глава НИКИ детства Нисо Одинаева отметила особое внимание губернатора Андрея Воробьева к сфере здравоохранения. О развитии медицины он рассказал во время ежегодного обращения.

Нино Одинаева отметила, что губернатор использует особый подход к проблемам медицины и оказывает заметную поддержку сфере здравоохранения. Она отметила, что во время обращения Воробьев уделил особое внимание не только анализу того, что было сделано, но и представил перспективы и предложения по развитию медицины. По ее мнению, изменения в здравоохранении почувствовал каждый житель Подмосковья.

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«Все направлено на то, чтобы каждый человек, каждый член семьи, каждый житель Подмосковья почувствовал на себе те перемены, которые идут, будут идти. Сегодня Подмосковья — наверное, один из немногих регионов, которые стремительно развиваются практически во всех сферах. Что особо было приятно, наша сфера здравоохранения была особенно отмечена», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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