Каждый пятый колледж Подмосковья вошел в топ-100 России | 360°

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Каждый пятый колледж Подмосковья вошел в топ-100 России

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Объявлен топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования Российской Федерации по итогам 2021–2022 учебного года. Лучшие колледжи назвали в рамках финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

В рейтинг лучших вошли восемь подмосковных колледжей. Это на один больше, чем в прошлом году.

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«Наш регион на третьем месте среди других по количеству учреждений, вошедших в число лучших. Поздравляю студентов и преподавателей с этим результатом!», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В топ-100 от Подмосковья вошли: колледж «Энергия», Раменский колледж, Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова, Электростальский колледж, колледж «Подмосковье», профессиональный колледж «Московия», межрегиональный центр компетенций — техникум имени С. П. Королева и Щелковский колледж.

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