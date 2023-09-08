Подмосковье 08 сентября 2023, 17:38 «Каждый должен проголосовать». Космонавт Елена Серова — о выборах в Подмосковье Космонавт Елена Серова проголосовала на выборах в Королеве Евгений Лавряшин

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Космонавт Елена Серова проголосовала на выборах в Королеве. Она зарегистрировала свой голос в избирательном участке в лицее № 5.

Елена Серова — четвертая женщина-космонавт в СССР и России после Валентины Терешковой, Светланы Савицкой и Елены Кондаковой. Она не пропускает ни одни выборы.

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«Я считаю, что необходимо высказывать свою гражданскую позицию, и каждый должен проголосовать либо очно, либо дистанционно. Сейчас есть все возможности для людей, чтобы они могли сделать свой выбор. Я решила прийти непосредственно на участок», — сказала она.

Выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября.

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