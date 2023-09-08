08 сентября 2023, 17:38
«Каждый должен проголосовать». Космонавт Елена Серова — о выборах в Подмосковье
Космонавт Елена Серова проголосовала на выборах в Королеве
Космонавт Елена Серова проголосовала на выборах в Королеве. Она зарегистрировала свой голос в избирательном участке в лицее № 5.
Елена Серова — четвертая женщина-космонавт в СССР и России после Валентины Терешковой, Светланы Савицкой и Елены Кондаковой. Она не пропускает ни одни выборы.
Реклама
«Я считаю, что необходимо высказывать свою гражданскую позицию, и каждый должен проголосовать либо очно, либо дистанционно. Сейчас есть все возможности для людей, чтобы они могли сделать свой выбор. Я решила прийти непосредственно на участок», — сказала она.
Выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Королев
Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
Реклама
Реклама