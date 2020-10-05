В Подмосковье работают уже свыше 50 тысяч учителей. И, как показывает статистика, каждый десятый из них — мужчина. Причем возраст таких педагогов варьируется преимущественно от 25 до 29 лет.

Как сообщили в Мосстате, в Подмосковье работают 88% учителей с высшим педагогическим образованием. Также около 1% имеют ученую степень кандидата наук.

Уточняется, что среди педагогов доминирует женская категория в возрасте от 45 до 49 лет. При этом в школах Подмосковья работает немало мужчин. Им преимущественно до 30 лет.

Область 5 октября отмечает День учителя. Его праздновали еще в Советском Союзе, начиная с 1965 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех педагогов с Днем учителя. Он поблагодарил их за добросовестную работу.