Подмосковье 02 июля 2023, 13:57 «Каждый день читаю молитву о моем Сережке». Мать встретила с СВО мобилизованного жителя Подмосковья Мать встретила с СВО мобилизованного жителя Подмосковья

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Местная жительница Татьяна впервые за долгое время встретила сына — мобилизованного в сентябре прошлого года Сергея. Мужчина приехал в 10-дневный отпуск, чтобы повидаться с семьей.

Тогда Сергею пришла повестка, его мобилизовали. Сборы и подготовку проходил в Наро-Фоминске. Через две недели он отправился в зону СВО.

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Сергей познакомился с будущей женой Александрой в 2018 году. С того момента они ни разу не расставались. В молодой семье родилась дочка Ксения.

«Он повел себя как мужчина, потому что у него была такая фраза, и он до сих пор говорит, что я родился мальчиком, я родился мужчиной. Ни от кого бегать не буду, говорит — это мой долг», — рассказала супруга мобилизованного Александра.

Для мамы Сергея — Татьяны — очень сложно было принять новость, что ее сын уходит в зону СВО по мобилизации. Теперь Татьяна пытается всеми силами помочь снохе Александре в воспитании четырехлетней внучки.

«Вот у меня есть такой иконостас, который появился, когда сын ушел в зону СВО. И каждый день я зажигаю свечу и читаю молитву о ребятах и моем Сережке, за их здравие, чтобы они вернулись живыми и невредимыми домой», — сообщила мать мобилизованного.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный приехал навестить Сергея и его семью. Во время чаепития они обсудили меры поддержки бойцов и их семей, жилищные вопросы, а также благоустройство округа.

«Те же парки начали делать. В следующем году Яхромы еще сделаем парк, кстати, здесь Некрасовский тоже будем делать парковую зону в следующем году, Березовую доделаем», — рассказал глава муниципалитета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта.

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