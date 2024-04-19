Подмосковье 19 апреля 2024, 10:23 Каждый 5-й рубль налогов от ОЭЗ России пришел из Подмосковья Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Почти 39 миллиардов рублей перечислили в виде налогов резиденты особых экономических зон Подмосковья за все время их работы. Это чуть более 20% от общероссийского объема.

«Общий объем налоговых поступлений из ОЭЗ России составляет 190 миллиардов рублей, и доля налоговых отчислений резидентов ОЭЗ Подмосковья составляет чуть более 20%. В результате каждый пятый рубль налогов из ОЭЗ поступает из Московской области», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Крупнейшим налогоплательщиком среди подмосковных ОЭЗ является особая экономическая зона «Исток» в округе Фрязино. Резиденты этой площадки суммарно перечислили налогов на сумму 23,5 миллиарда рублей.

На втором месте по объему налоговых отчислений находится ОЭЗ «Дубна» — 14,7 миллиарда рублей.

Сейчас в Подмосковье работают пять особых экономических зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток» (Фрязино), «Кашира» и «Максимиха» (Домодедово). На площадках всех ОЭЗ региона свою деятельность ведут более 200 компаний-резидентов.

Импортозамещение — по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе запустят 280 таких проектов. Уже реализовали 77, еще 84 — сейчас в работе.

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