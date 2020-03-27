Каждую неделю +100 коек. Частная клиника в Красногорске примет пациентов с коронавирусом бесплатно

В Красногорске частную клинику перепрофилируют для приема пациентов с коронавирусом. Лечиться там можно будет бесплатно по полисам ОМС и ДМС. Первых пациентов ожидают 1 апреля.

«С 1 апреля открывается 100 коек, каждую неделю будет открываться еще 100. Мы рассчитываем, что планово будет 300 коек, из них 30 реанимационных. Это тот стандарт, который сейчас рекомендуется, когда 10% — реанимационные койки для тяжелых пациентов. У нас [есть] 40 аппаратов искусственной вентиляции легких, дозакупается все остальное оборудование. В принципе больница может принять до 400 пациентов с коронавирусом», — рассказала «360» руководитель пресс-службы «Медси» Елена Журавлева.

Стационар «Медси» расположен на Пятницком шоссе в Красногорске. Лечить там будут бесплатно тех жителей Москвы и Подмосковья, у которых есть полисы ОМС или ДМС. Если пациенты захотят, они смогут воспользоваться платными сервисами, например лечиться в VIP-палате или заказать себе особое питание.

Источник фото: «Медси»

Клиника «Медси» стала первой частной больницей, которая решила принимать пациентов с коронавирусом. В пресс-службе рассказали, что все 400 человек медицинского персонала клиники прошли дополнительное обучение по протоколам лечения коронавирусной инфекции.

Из-за перепрофилирования пациентов больницы в Отрадном перевели в другие стационары «Медси», где они продолжают свое лечение. Прием плановых пациентов прекратили.

По последним данным, в Московской области коронавирус выявили у 49 человек. Всего в России 1036 пациентов с COVID-19.