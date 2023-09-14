Подмосковье 14 сентября 2023, 13:05 «Каждое время имеет свои вызовы». Губернатор Подмосковья — о проведении СВО Губернатор Подмосковья рассказал о вызовах СВО Пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

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Подвиги участников СВО нуждаются в поддержке. Это касается не только помощи семьям бойцов. Важно, чтобы каждый человек тоже был на своей передовой, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я, как и все здесь присутствующие, прекрасно понимаю, что каждое время имеет свои вызовы. Мы помним ковид, мы помним кризисы, мы помним дефолты. Разные жизнь диктует нам сюрпризы. И весь вопрос — насколько ты и твоя команда способны преодолевать, решать, выходить более сильным из этой проблемы», — отметил Воробьев.

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По его словам, доверие жителей бесценно, а доверие президента для Подмосковья всегда имело определяющее значение. Губернатор подчеркнул, что на регулярных встречах поднимают сложные вопросы, каждый из которых требует серьезного осмысления и принятия решения на разных уровнях.

«И мы все хотим, чтобы наша страна была сильная, чтобы мы все объединились вокруг нашего президента, который несет очень тяжелую, сложную ношу», — заключил губернатор.

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