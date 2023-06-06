Подмосковье 06 июня 2023, 12:38 Подмосковный бизнес-омбудсмен помог предпринимателю возобновить уголовное дело о краже денежных средств Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог подмосковному бизнесмену возобновить уголовное дело о факте хищения денежных средств и документов. Ранее мужчина обратился к омбудсмену с жалобой на бездействие правоохранительных органов.

В апреле 2022 года в магазин, который принадлежит заявителю, ворвались неизвестные. Злоумышленники преградили путь владельцу торгового объекта и его сотрудникам и захватили все денежные средства и документы.

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Предприниматель обратился в полицию, правоохранители возбудили уголовные дела по статьям 330 (самоуправство) и 158 (кража) уголовного кодекса РФ. Однако в обращении Уполномоченному бизнесмен отметил, что необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия полиция не проводила, а позже расследование было окончательно прекращено.

Изучив заявление предпринимателя, бизнес-омбудсмен обратился в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку о бездействии правоохранителей. По итогам мероприятий уголовные дела возобновили.

Также Уполномоченный подчеркнул, что с начала 2023 года порядка 21% жалоб к бизнес-омбудсмену касались тематики безразличия полиции. Подобные обращения остаются в тройке наиболее распространенных.

«Все обращения мы доводим до логического завершения и разрешения проблемы. Подмосковные предприниматели должны чувствовать себя защищенными и успешно развивать свой бизнес», — отметил Головнев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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