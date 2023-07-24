Подмосковье 24 июля 2023, 12:46 «Каждая территория имеет свои особенности». Воробьев напутствовал нового главу Каширы Губернатор Подмосковья Воробьев представил нового главу Каширы Михаила Шувалова Пресс-служба губернатора Московской области

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Михаила Шувалова назначили временно исполняющим полномочия главы городского округа Кашира. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал ему успехов на этом посту.

«Каждая территория имеет свои особенности. Очень надеюсь, что вы справитесь», — сказал глава региона на оперативном совещании.

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Новый глава округа уже вступил в должность. Андрей Воробьев отметил работу Михаила Шувалова в Красногорске и пожелал успехов на новом месте.

Пост врио главы Каширы занимала Марина Кузнецова. Она ушла в отставку и на заседании совета депутатов рекомендовала возложить обязанности на первого заместителя главы администрации Михаила Шувалова. Все 16 депутатов поддержали его кандидатуру.

В Кашире в 2023 году завершат модернизацию комбикормового завода группы «Черкизово» и благоустройство набережной реки Оки. В будущем в округе запустят новое производство гофроупаковки и построят склад для хранения сельхозпродукции.