Подмосковье 19 декабря 2022, 18:15 Казаки открыли пункт сбора гуманитарной помощи Донбассу и участникам СВО при храме в Мытищах

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Казаки организовали в Мытищах сбор гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Пункт работает при храме святого мученика Уара в поселке Вешки по адресу: улица Подсолнечная, 175.

Ранее казаки отправили большую партию гуманитарной помощи в разные города Донбасса, а на фронт — медикаменты, теплые вещи, продукты и обмундирование.

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Сбор помощи продолжается. Казаки отметили, что следующая партия уедет в Луганск: в больницы, детские дома и на передовую.

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Помочь казакам могут все желающие. Принести гуманитарную помощь можно в пункт сбора при храме.

В списке необходимых вещей — медицинские, хозяйственные и теплые перчатки, термобелье, зимняя военная форма, резиновые сапоги, печки-буржуйки, генераторы.

Также требуются предметы личной гигиены, мужская и детская одежда. В больницах Луганска ждут кровоотсосы и любые другие приспособления, а также пеленки и памперсы. Из продуктов всегда актуальны сахар и соль, консервы и сладости, крупы и макароны.

«Работать по Луганску мы начали после того, как мой друг детства получил ранение в шею и попал там в госпиталь. Он описал мне обстановку и рассказал, чего остро не хватает. Ближайшую отправку гуманитарной помощи организуем 25 декабря», — рассказал командир отряда казаков Юрий Пермяков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что любой житель Подмосковья сможет сделать подарок сиротам из присоединенных к России регионов к Новому году. Для этого работает специальная функция на портале «Добродел».