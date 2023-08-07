Подмосковье 07 августа 2023, 17:16 Казаки начали помогать патрулировать леса Подмосковья для устранения нарушений Комитет лесного хозяйства Московской области

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Подмосковные лесничества наладили сотрудничество с казаками. Последние помогают лесничим в патрулировании лесного фонда, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

«У нас налажены связи с казачьими обществами, которые обладают весомым авторитетом в городских округах Подмосковья. Такая совместная работа полезна и нужна, особенно в пожароопасный период», — рассказал Баженов.

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Казаки помогают в предотвращении и пресечении нарушений лесного законодательства и участвуют в информационно-просветительской деятельности. Сейчас их общины взаимодействуют с Егорьевским, Истринским, Клинским, Орехово-Зуевским и Талдомским филиалами «Мособллеса».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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