07 августа 2023, 17:16
Казаки начали помогать патрулировать леса Подмосковья для устранения нарушений
Подмосковные лесничества наладили сотрудничество с казаками. Последние помогают лесничим в патрулировании лесного фонда, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
«У нас налажены связи с казачьими обществами, которые обладают весомым авторитетом в городских округах Подмосковья. Такая совместная работа полезна и нужна, особенно в пожароопасный период», — рассказал Баженов.
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Казаки помогают в предотвращении и пресечении нарушений лесного законодательства и участвуют в информационно-просветительской деятельности. Сейчас их общины взаимодействуют с Егорьевским, Истринским, Клинским, Орехово-Зуевским и Талдомским филиалами «Мособллеса».
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Лесные пожары
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