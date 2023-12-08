Подмосковье 08 декабря 2023, 12:16 Казаки из Солнечногорска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Казачье общество Солнечногорска совместно с администрацией муниципалитета доставило гуманитарный груз в зону СВО. Помощь собрали для бойцов батальонов «Балтика» и «Барс № 36», которые выполняют задачи на территории Луганской Народной Республики.

Участие в поездке приняли атаман городского округа Солнечногорск Александр Чижуэн и начальник управления территориальной безопасности администрации округа Вадим Шевырев.

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Гуманитарную помощь собрали совместно с администрацией Солнечногорска, предпринимателями, казаками и прихожанами местных храмов. Бойцам привезли инструменты, расходники для автомобилей, блиндажные печи, теплые вещи, спальные мешки, аптечки и гостинцы из дома.

«Благодарю за помощь в формировании груза наших предпринимателей, предприятия и всех неравнодушных жителей нашего муниципалитета. Спасибо за вашу поддержку и вклад в общее дело!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» на территории Московской области. Туда за помощью могут обратиться военнослужащие и члены их семей.

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