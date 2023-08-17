Подмосковье 17 августа 2023, 15:19 Казаки из Солнечногорска доставили более 50 килограммов гуманитарной помощи в зону СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Казачье общество городского округа Солнечногорск доставило посылки участникам специальной военной операции. Неравнодушные жители совместно с женами военных собрали необходимые вещи и продукты питания для бойцов.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Жены военнослужащих из Солнечногорска обратились к местным казакам с просьбой помочь доставить вещи в зону специальной военной операции. Груз отправился к казакам из бригады «Дон». Сейчас в ней находятся около 10 жителей муниципалитета.

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«В этих коробках есть окопные свечи, которые делают прихожане храмов, маскировочные сети и прочие подарки. С начала спецоперации мы продолжаем поддерживаем наших казаков, которые выполняют задачи в рамках специальной военной операции. Ранее доставили в Донецк машину-буханку и генераторы», — рассказал атаман казачьего общества городского округа Солнечногорск Александр Чижуэн.

Заключить контракт с Минобороны можно через военный комиссариат Солнечногорска. Контактный телефон: 8 495 994-06-60. Сделать это также можно в областном центре отбора на контрактную службу. Подробности на сайте или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения любых вопросов.

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