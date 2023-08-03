Подмосковье 03 августа 2023, 14:58 Казаки из Лобни помогут Клинскому лесничеству в тушении пожаров Комитет лесного хозяйства Московской области

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Казачье общество Лобни наладит сотрудничество с Клинским лесничеством. Сотрудники филиала «Мособллес» встретились с представителями организации и договорились о помощи в тушении пожаров.

Как рассказал лесничий Александр Маслов, взаимодействие с казаками поможет создать благоприятную обстановку в Лобне.

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«Государственный лесной фонд Клинского лесничества расположен на территории Клинского, Солнечногорского, Дмитровского городских округов и частично в городских округах Химки и Лобня. Протяженность территории филиала с севера на юг составляет 100 километров, с запада на восток — 70 километров» — сказал он.

Казаки будут помогать лесничим в тушении пожаров, патрулировании территории, предотвращении и пресечении нарушений законодательства. Также они будут участвовать в просветительской деятельности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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