Подмосковье 23 февраля 2023, 20:59 Казаки Дмитрова передали участникам СВО полевые печи и зимнюю одежду

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Активисты казачьего общества в Дмитрове и руководители отрядов «Саланг» и «Казаки» передали участникам спецоперации гуманитарную помощь. В посылки упаковали полевые печи, термобелье, зимние сапоги, предметы гигиены, продукты и другие необходимые вещи.

Бойцы поблагодарили за помощь, особенно горячо за тепловизионный прицел. Также солдатам понравились обереги, письма и рисунки, сделанные детьми. Их разместили на стене своего «дома» вместе с флагом Бессмертного полка.

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«Мы много работаем с молодежью <…> и поддерживаем местное юнармейское телевидение. И те рисунки, которые так тронули наших ребят на передовой, сделали именно дмитровские участники юнармии», — сообщил заматамана общества Анатолий Марчук.

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Сейчас местная юнармейская телестудия «Звездочка» готовит большой фильм о местном казачестве.

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