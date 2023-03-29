Подмосковье 29 марта 2023, 17:16 Казахстан и Московский регион нарастят экспортные связи Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Соглашение о сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок заключили дочернее предприятие Казахстанских железных дорог KTZ Express и российский «Слатранс-Сервис». По нему поставки в Подмосковье увеличат до 100 поездов в месяц.

Заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что соглашение позволит обеспечить прием контейнерных поездов в Подмосковье с товарами из Китая, а также с овощами из Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

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«В свою очередь, из Московского региона на платформах и в контейнерах KTZ Express будет экспортироваться различная аграрная продукция, в частности растительные масла и другие товары», — добавил он.

Филимонов отметил, что Казахстан выразил готовность отправлять в регион 100 поездов в месяц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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