Подмосковье 13 декабря 2023, 07:30 Казачью шашку и значки времен СССР нашли на комплексах по переработке отходов Подмосковья Группа ЭкоЛайн

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Казачья шашка и значки времен СССР пополнили коллекцию подмосковных музеев «Культурный слой». Экспонаты нашли на сортировочной ленте комплексов по переработке отходов «Восток» и «Нева» группы «ЭкоЛайн». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Шашка инкрустирована серебром и бирюзой. Надписи на оружии относились к 1907 году.

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«На одной стороне клинка в картуше в технике травления нанесена аббревиатура ККВ, с другой — ЗОФ 1907. Это указывает на то, что обладатель этого оружия служил в Кавказских казачьих войсках (ККВ)», — уточнили в ведомстве.

Острие клинка покрылось ржавчиной. Длина шашки составила 90 сантиметров, а клинка — 75 сантиметров. На рукояти указали имя владельца — Ахмед.

Также в музеи с сортировочных лент попали значки «Олимпийский Мишка. Виды спорта» с талисманом XXII Олимпийских игр, «Союз-Apollo», посвященный полету космических кораблей в 1975 году и «Турист СССР».

Музеи «Культурный слой» насчитывают более 800 экземпляров. Их можно посетить или ознакомиться на сайте музейэколайн.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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