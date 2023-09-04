04 сентября 2023, 15:16
Кавер-группа «Торонто» и дуэт Balalaikes выступили в Дедовске в честь Дня города
Жители Дедовска отметили 83-ю годовщину со дня основания города. Для жителей выступили кавер-группа «Торонто» и дуэт Balalaikes.
Артисты исполнили хиты знаменитых исполнителей. Также перед гостями праздника выступили местные творческие коллективы. Кроме того, для юных жителей организовали аквагрим и катания на лошадях.
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«Сегодня Дедовск — современный город, который динамично развивается, город трудовых достижений и самобытной культуры, город, который бережно сохраняет свои традиции, побеждает в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. Дедовск — это город, жизнью в котором по праву можно гордиться», — рассказала глава Истры Татьяна Витушева.
В честь праздника на стадионе «Гучково» прошел фестиваль футбола. Специальным гостем мероприятия стал чемпион СССР и России в составе футбольного клуба «Спартак» Валерий Шмаров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
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