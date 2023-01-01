Подмосковье 01 января 2023, 09:35 Кавалер ордена Почета из Подмосковья Леонид Ковалевский отметил 72-летие

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Свой день рождения отмечает 1 января почетный житель Московской области Леонид Ковалевский. Ему исполнилось 72 года.

В 1971 году Ковалевский как молодой специалист прибыл на работу в аэропорт Домодедово. Трудиться начинал в должности авиатехника по обслуживанию самолетов.

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Леонид Павлович быстро пошел по партийной линии и к 1980 году стал первым секретарем Домодедовского городского комитета ВЛКСМ. Затем долгое время был депутатом в Домодедове.

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Как высшее должностное лицо возглавлял Домодедовский район (городской округ) с марта 1989-го по февраль 2017 года. На эту должность пять раз избирался всенародно на прямых выборах, дважды — из состава Совета депутатов и один раз — главой региона. С 2017 года по настоящее время — председатель Совета депутатов городского округа Домодедово.

Леонид Павлович имеет награду всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами» и конкурса «Лучший муниципальный служащий России». Награжден орденом Почета, медалями, наградами Московской области и Русской православной церкви.

Тридцатого сентября 2021 года указом губернатора Андрея Воробьева Леониду Ковалевскому присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».